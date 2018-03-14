Сноуден: новая глава ЦРУ участвовала в пытках

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на своей странице в сети микроблогов Twitter во вторник сообщил об участии нового директора ЦРУ Джины Хаспел в пытках.
«Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи пыток должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно», — написал он в ответ на пост президента США Дональда Трампа о назначении Хаспел главой спецслужбы.
Сноуден также опубликовал ссылку на статью американской газеты The New York Times, в которой говорится о том, что в 2002 году Джина Хаспел наблюдала за пытками двух подозреваемых в терроризме, а также участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.
The new CIA director was a key part of the torture program and its illegal cover-up. Her name was on the Top Secret order demanding the destruction of tapes to prevent them being seen by Congress. Incredible. https://t.co/HjVHCPCbpo https://t.co/VamIGa1A8w— Edward Snowden (@Snowden) 13 марта 2018 г.
В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил Берлин выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. В этой связи Сноуден также предположил, что новая глава спецслужбы не сможет посещать Европу без риска быть арестованной.
«Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая пытала людей, вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии», — говорится в сообщении.
Interesting: The new CIA Director Haspel, who «tortured some folks,» probably can`t travel to the EU to meet other spy chiefs without facing arrest due to an @ECCHRBerlin complaint to Germany`s federal prosecutor. Details: https://t.co/7q4euQKtm7— Edward Snowden (@Snowden) 13 марта 2018 г.
Президент США Дональд Трамп назначил Джину Хаспел главой ЦРУ во вторник, 13 марта. Она стала первой в истории женщиной, занявшей этот пост.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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