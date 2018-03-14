Сноуден сделал сенсационное признание в отношении нового директора ЦРУ в юбке

Первая в истории женщина, возглавившая ЦРУ Джина Хэспел, может оказаться за решеткой при первом же посещении одной из стран Евросоюза (ЕС), заявил в Twitter американский спецагент и бывший работник Центрального разведывательного управления и АНБ Эдвард Сноуден, - пишет RT.

По его словам, поводом тому может стать «зверское» прошлое Хэспел, по отношению к людям. В частности, речь идет о ее причастности к совершению пыток над задержанными лицами, подозреваемых в терроризме.

«Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хэспел, которая «пытала людей», вероятно, не сможет приезжать в ЕС для встречи с другими главами спецслужб из-за вероятности быть арестованной», - предположил Сноуден, сославшись на наличие жалобы от берлинского ECCHR (Европейского центра по конституционным правам и правам человека) в прокуратуре Германии.

Напомним, сегодня ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко объявил о кадровых изменениях в Белом доме. «Кресло» директора ЦРУ перейдет от Майка Помпео, «сменившего», в свою очередь, госсекретаря Рекса Тиллерсона, к Джине Хэспел, если кандидатуры получат одобрение Конгресса.