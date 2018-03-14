Стальные балки и швеллера

Известной компанией по продаже, прокату стальных балок, швеллеров является ООО "Стальмет".

Она работает уже более восьми лет, что позволило достичь достаточно высокого авторитета и заполучить очень большую клиентскую базу. Основными специальностями компании являются балка стальная и швеллер.

Балки стальные

Стальная балка имеет название двутавра, что в переводе из латинского языка означает бык. В своем строении балка сильно похожа на букву Н. Она позволяет сделать конструкцию очень прочной. Именно такие балки необходимы для постройки многоэтажных зданий или зданий, нуждающихся в более точной и сильной прочности построения.

Стальная балка должна исполнять следующие задачи:

обеспечивать хорошее и эффективное распределение всей возможной нагрузки по всем возможным конструкциям;

использование таких балок позволяет простые формы переделывать в любые задумки дизайнера;

обеспечение увеличения возможной ширины пролетов на 30-35%;

сделать вес несущих покрытий намного легче;

сделать большим уровень рентабельности любого из проектов строительства.

Такие балки почти не поддаются любым видам деформации, что является большим плюсом, поскольку никакому из сооружений прогибание, искривление или разрушение вовсе не грозит. Для того, чтобы соединять балки особые крепления не нужны, достаточно использовать обычные болты. Вес балок относительно небольшой, так что, никаких проблем с транспортировкой не будет.

Для того, чтобы лучше определится с необходимым количеством балок, нужно всегда просчитывать много нюансов, а именно: особенности сечения, степень нагрузки, особенности крепления и много другого.

Швеллер

Большой популярностью среди многих изделий из металла пользуется стальной швеллер.

Популярность такую он получил благодаря большому количеству хороших характеристик:

нет скручиваний возле продольной оси;

наличие большого уровня прочности и жесткости;

присутствие сильного уровня стойкости к осевой нагрузке;

достаточно большой срок годности;

небольшой вес, позволяющий уменьшить проблемы с транспортировкой;

высокий уровень стойкости к воздействиям, как внутренней, так и внешней среды.

применим в строительстве в качестве надежной арматуры.

Основная градация – швеллер холодногнутый и горячекатаный.

Именно эти товары металлопроката пользуются наибольшей популярностью среди покупателей компании ООО "Стальмет".