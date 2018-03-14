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Стоит ли покупать Ниссан Жук?


Добавлено: 14 мар 2018 в 00:25, Категория: Статьи

Ниссан Жук появился в России не так давно, но сразу же завоевал сердца многих автолюбителей своим симпатичным внешним видом. Этот автомобиль достаточно динамичен, что прекрасно подходит для городской жизни.

Совсем недавно была выпущена обновленная модель этого автомобиля, в которой был произведен ряд улучшений. В новой модели произвели обновление двигателя, он так и остался бензиновым, но его объем составил 1.6л  на 190 л.с., а также была встроена система турбонадува. Были выпущены модели с коробкой переключения передач в пять скоростей или с вариатором. Сам Ниссан Жук – это пятидверный хэтчбек, а его вместимость 5 человек. Автомобиль имеет вместительный багажник объемом около 250 л. Купить Ниссан Жук в Москве вы можете у официального дилера, где вам не только подробно расскажут о комплектации и особенностях управления, но и предложат протестировать автомобиль самостоятельно.

Многие автолюбители отмечают красивый дизайн автомобиля и его комфортность. Мягкие сидения, хорошая шумоизоляция, система-климат контроля – те показатели, обеспечивающие спокойное передвижение. Внешне автомобиль имеет внушительные габариты, но многие владельцы отмечают некоторую тесноватость салона, особенно на пассажирских сидениях. Автомобили этой модели имеют электрический усилитель рулевого управления, передняя подвеска выполнена системой Макферсон, а вот тип задней подвески будет отличаться в зависимости от привода машины. Для базовой комплектации автомобиля характерен двигатель объемом 1,6 л., а мощностью в 94 л.с., при этом машина имеет передний привод, механическую коробку переключения передач на пять скоростей и тканевое покрытие салона. Все технические характеристики автомобиля Ниссан Жук указаны на сайте официального дилера: http://www.kuntsevo.com/.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 00:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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