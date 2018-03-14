«Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР»

Показать меню
Актуально
Миловзоров: "Автомобилисту" в серии с "Магниткой" противостояли мировые звезды - 20:56 Миловзоров: Путин ответил журналисту Би-Би-Си на обвинение в отравлении Скрипаля: "У себя - 21:05 Путин ответил журналисту Би-Би-Си на обвинение в отравлении Скрипаля: Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество - 21:07 Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество Прощание с Табаковым пройдет 15 марта - 21:08 Прощание с Табаковым пройдет 15 марта Житель Астрахани поджег вход в приемную ФСБ - 21:08 Житель Астрахани поджег вход в приемную ФСБ В Шереметьево появятся павильоны для курения - 21:08 В Шереметьево появятся павильоны для курения Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля - 21:08 Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76 - 21:09 В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76 Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения подруги - 21:14 Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения подруги Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму - 21:15 Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и - 21:56 Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и другие звезды скорбят и вспоминают Олега Табакова Хоккеисты "Нефтяника" выиграли первый матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с - 22:01 Хоккеисты Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть - 22:14 Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» - 22:28 В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников - 22:29 Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов - 23:00 Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами - 23:00 Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами
» » «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР»

«Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР»


Добавлено: 14 мар 2018 в 20:42, Категория: Украина
«Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР»

Представитель оккупационной власти ОРДО Александр Тимофеев («Ташкент») заявил, что офицер СБУ на территории «республики» открыто занимается вербовкой и даже покупает у боевиков оружие для ВСУ.

Так, боевик отметил:"Офицер с позывным «Кедр» известен в «ДНР». Он здесь появился на рубеже 2015 года. Первый раз он границу пересек по вопросу обмена пленных — он заехал с Рубаном. Потом он уже неоднократно заезжал самостоятельно без Рубана на территорию «ДНР»

При этом он не уточнил, как «МГБ» позволило сотруднику СБУ спокойно въезжать на оккупированные территории.

По словам Тимофеева, сотрудник украинских спецслужб свободно перемещался по «республике», открыто и безнаказанно занимался вербовочной работой.

«Ташкент» добавил: «Мне деятельность его была, мягко говоря, не очень понятна на тот момент: он пытался вербовать людей. Его попытки обычно заканчивались тем, что люди, к которым они обращался, они обращались в свои органы и все его попытки были пресечены».

ПРи этом он уточнил, что не сумев никого завербовать, «Кедр» обратился к руководству «ДНР» продать СБУ оружие… для уничтожения добровольческих батальонов: «Он обратился с прямым предложением — о поставке вооружения из „ДНР“ на территорию Украины. Тогда мы удивились: „Ну, зачем? У вас и так там оружия достаточно“. Но он это обосновал тем, что ему надо оружие, которое не имеет следов. И пояснил свои действия, что у них на территории батальоны, которые по большому счету не подчиняются никому и есть войска ВСУ. Надо дать возможность войскам ВСУ зачистить эти национальные батальоны».


Видео:


Материалы по теме:

Взрыв в Донецке был покушением на министра по доходам - "Сашу Ташкента"
«Ташкент» о «покушении»: «В „ДНР“ нет внутренних разборок»
Тымчук: «Ташкент» лично заинтересован в отключении Vodafone в ОРДО
«Ташкент» после «покушения»: «Государство Украина больше не существует»
Добавлено: 14 мар 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ишматов:

Ишматов: "Локомотиву" против СКА нужно показать и комбинационный хоккей, и прессинг

ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ 

ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ 

СБУ выдворила польского студента за сжигание герба

СБУ выдворила польского студента за сжигание герба

Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание

Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание

Загрузка...



Лента новостей
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона - 19:28 Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и ВашингтонаMini представил новые складные велосипеды - 19:22 Mini представил новые складные велосипедыПоклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде - 19:07 Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погодеИмитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске - 18:57 Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в ВолгодонскеВ соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспечения - 18:56 В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспеченияМИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией - 18:42 МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с РоссиейЛавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР - 18:36 Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССРЧистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое - 18:35 Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое«Новые горизонты» летят к Ультима Туле - 18:35 «Новые горизонты» летят к Ультима ТулеРоссия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях - 18:35 Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действияхМедведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах - 18:35 Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинахВ Киевской области пьяный убил женщину, приняв ее за ведьму - 18:35 В Киевской области пьяный убил женщину, приняв ее за ведьмуКадыров вступился за депутата Слуцкого - 18:34 Кадыров вступился за депутата СлуцкогоУдивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене - 18:33 Удивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене
Последние новости
Проект Auctus – эффективное решение - 20:53 Проект Auctus – эффективное решение «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» - 20:42 «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса - 20:30 В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса "Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в 7-м матче и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина - 20:28 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер - 20:15 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов - 20:15 Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов - 20:02 Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников - 20:02 «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников Google решил запретить рекламу виртуальных валют - 20:02 Google решил запретить рекламу виртуальных валют Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль - 20:01 Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль На санацию банка «Пересвет» потратят почти 100 млрд рублей - 20:01 На санацию банка «Пересвет» потратят почти 100 млрд рублей Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с Россией - 20:00 Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с Россией Луценко: Савченко грозит представление, так как она уже в Испании - 19:50 Луценко: Савченко грозит представление, так как она уже в Испании
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"