Представитель оккупационной власти ОРДО Александр Тимофеев («Ташкент») заявил, что офицер СБУ на территории «республики» открыто занимается вербовкой и даже покупает у боевиков оружие для ВСУ.

Так, боевик отметил:"Офицер с позывным «Кедр» известен в «ДНР». Он здесь появился на рубеже 2015 года. Первый раз он границу пересек по вопросу обмена пленных — он заехал с Рубаном. Потом он уже неоднократно заезжал самостоятельно без Рубана на территорию «ДНР»

При этом он не уточнил, как «МГБ» позволило сотруднику СБУ спокойно въезжать на оккупированные территории.

По словам Тимофеева, сотрудник украинских спецслужб свободно перемещался по «республике», открыто и безнаказанно занимался вербовочной работой.

«Ташкент» добавил: «Мне деятельность его была, мягко говоря, не очень понятна на тот момент: он пытался вербовать людей. Его попытки обычно заканчивались тем, что люди, к которым они обращался, они обращались в свои органы и все его попытки были пресечены».

ПРи этом он уточнил, что не сумев никого завербовать, «Кедр» обратился к руководству «ДНР» продать СБУ оружие… для уничтожения добровольческих батальонов: «Он обратился с прямым предложением — о поставке вооружения из „ДНР“ на территорию Украины. Тогда мы удивились: „Ну, зачем? У вас и так там оружия достаточно“. Но он это обосновал тем, что ему надо оружие, которое не имеет следов. И пояснил свои действия, что у них на территории батальоны, которые по большому счету не подчиняются никому и есть войска ВСУ. Надо дать возможность войскам ВСУ зачистить эти национальные батальоны».

Embedded video for «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР»

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