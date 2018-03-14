Тереза Мэй высылает российских дипломатов

Выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение недели, сообщает «Коммерсантъ».

Мэй также сообщила, что в ответ на «незаконное применение военной силы» Россией будет ужесточен таможенный контроль и «заморожены российские активы там, где есть возможность это сделать».

«Я поговорила с Меркель, президентом Трампом и Макроном, и они согласились поддержать нас в преследовании тех, кто совершил это преступление», — сказала она.

Напомним, Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим газом. Сейчас они находятся в коме. Заявление британского премьера поддержали в США и НАТО.

13 марта Мэй потребовала от Москвы предоставить правдоподобное объяснение происшедшему, в противном случае посулив применить «жесткие меры». Россия отказалась удовлетворять ультиматум.