Тотальная диктатура: Школьников закуют в оковы «электронной биографии»

Реформа отечественного образования по лекалам глобалистов выходит на финишную прямую. Не так давно «Катюша» рассказывала об опасностях перевода московских школ на электронное обучение, а на прошлой неделе глава Департамента образования столицы Исаак Иосифович Калина предложил очередное глобальное нововведение — отмену каких-либо выпускных экзаменов и испытаний знаний по окончанию школы. Вместо этого чиновник, ранее занимавший пост замминистра образования РФ и курировавший введение ЕГЭ по всей стране, предложил использовать систему электронной биографии ученика, которая будет собирать и хранить данные о его достижениях на протяжении всего периода обучения.

«В случае объединения всех современных технологий в единое целое, потребности в одноразовой проверке знаний в форме экзаменов не будет. Уже через несколько лет не будет никаких технических препятствий для завершения школьного образования подобным образом. Написанием последней контрольной работы учащийся будет завершать этап многолетнего непрерывного формирования своей электронной биографии. Преимущество такого подхода в том, что в течение всего периода обучения школьники и учителя не будут работать только с одной единственной целью – получить высокий итоговый балл. Вместо этого они будут уделять больше сил и внимания планомерной работе над собой, развитию поведенческих и творческих навыков», — заявил Калина.

В общем, нам предлагается система похлеще крайне негативно воспринятого родительской общественностью электронного «Контингента обучающихся» — постоянно обновляющейся базы данных школьников, куда вносятся в том числе и сведения о здоровье, и поведенческая и семейные характеристики «биообъекта». Электронная биография — это, по своей сути, вариант названия «персональной траектории развития», внедряемой трансгуманистами из Агентства стратегических инициатив при Правительстве РФ. Очевидно, что это цифровое досье в дальнейшем привяжут к «сквозному идентификатору» (личному номеру гражданина) — его ключу к сведениям в ЕСИА и ЕБМ (единой биометрической системе). С окончанием школы биографию человека никто закрывать не будет — тотальный контроль и отслеживание любых карьерных, образовательных изменений продолжатся до конца жизни. По сути, Калина говорит об открытии на каждого юного россиянина электронного личного дела, содержимое которого (оценки, личные характеристики, семейное положение) и определит его социальную роль в государстве.

Как отмечает доцент МГИМО Ольга Четверикова, индивидуальный цифровой профиль человека позже заменит и аттестат, и диплом, и трудовую книжку — весь путь личности будет отслежен и доступен для работодателя, органов власти, привилегированных частных организаций, в том числе для банков. Естественно, при таком раскладе никуда не исчезнут закрытые школы для подготовки «элиты», у которой с личными характеристиками будет полный порядок. Так в общество откровенно внедряются принципы социальной селекции и кастового управления. Это настоящая «цифровая евгеника», и, как видим, антиутопические фантазии Оруэлла и Замятина давно уже перестали являться фантазиями.

Что же будет с качеством получаемого образования при отмене обязательной систематической проверки полученных знаний на выходе из школы? Все просто: его качество просто перестанет заботить профильные ведомства, параллельно исчезнут критерии оценки и для уровня преподавания учителей, т.о., сама система передачи фундаментальных знаний будет полностью демонтирована. Оценивать «навыки и компетенции» новых поколений будут исходя из активности на уроках на протяжении 10 лет обучения, среднего уровня успеваемости по разным предметам, участия в различных проектах, дополнительных курсах, кружках (которые вскоре будут доступны только избранным богачам ), отсутствия конфликтности с администрацией школы, общих замечаний по поведению, конформизма и готовности к быстрому переобучению с учетом подгружаемых «модулей» (вместо традиционных школьных предметов). Так что наличие в образовании убивающего творческое мышление ЕГЭ вскоре покажется всем нам просто цветочками…

Если сейчас серьезным стрессом для многих школьников является выпускной экзамен, то после его ликвидации вся десятилетка получения знаний превратится в сплошную нервотрепку. И тут же появляется непаханое поле для коррупции — родителям и детям придется быть максимально покорными руководству школы, «сходиться характерами» с директором, администрацией и учителями (в более широком смысле — с представителями любых органов власти). А то, не дай Бог, в «электронной биографии» появятся негативные моменты, способные навсегда поставить крест на хорошей «карьерной траектории». Перед нами просто идеальный инструмент контроля и манипуляции человеком.

Отдельно расскажем кое-что важное о реформисте-инноваторе Исааке Калине, озвучившем эту идею. Именно он является проводником т.н. «оптимизации» образовательных учреждений Москвы путем слияния их в «холдинги», в результате чего из 4000 школ и детсадов осталось около 1000. Десятки тысяч родителей и учителей столицы протестовали против внедрения рыночного, маркетингового подхода в образовании, чем активно занимается этот чиновник. На место несогласных с оптимизацией директоров-профессионалов от образования он назначает «эффективных менеджеров», для которых школа — частное коммерческое предприятие, а преподаватели и дети — ресурс для получения прибыли. В результате москвичи получили платные группы продленного дня, потеряли спецшколы и отдельные классы для детей-инвалидов (копирование западной инклюзивной практики, когда дети со сложностями развития обучаются вместе с большинством по той же программе). Новая «подушевая» система оплаты труда учителей (НСОТ), внедренная Калиной, превратила их в безвольных рабов руководства школы, а последнее теперь может экономить бюджетные средства на детях, выписывая себе огромные премии. В созданной год назад петиции на имя Президента России 10 тыс. москвичей просят Владимира Путина отправить чиновника в отставку, так как «его политика убивает все лучшее, чем славилась советская школа». «Каждый новый день присутствия Калины на посту министра образования Москвы — это наши безвозвратные потери!» — откровенно высказываются родители и преподаватели.

Идеи главного по образованию Москвы для нас прокомментировал председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей: «Предложение Калины — это настоящее безумие и преступление против народа. Он хочет заменить образование страшной фискальной системой, что гораздо страшнее ЕГЭ. Экзамен — это ведь не только повторение и закрепление материала, но и очень эффективный инструмент обучения. Это часть большой, творческой работы над собой, умения правильно формулировать мысли, делать выводы, общения с коллегами, преподавателями, учебниками.

Не думаю, что озвучивший идею товарищ Калина всего этого не понимает. Он получил неплохое математическое образование, с логикой у него все в порядке. Так что тут можно вести речь о настоящем предательстве российского образования, таких разрушителей в нашем образовании просто нельзя больше терпеть. Они сознательно занимаются уничтожением интеллектуального фонда русского народа, будущего нашей великой страны. Все факты, статистические данные подтверждают — каждый шаг либеральной реформы образования с треском провалился. Уже все вопиют от этого беспредела: родители, педагоги, ученые — а такие вот калины как ни в чем не бывало продолжают нас насиловать. Тут нужен единый порыв, крик души от всей нашей патриотической и научной элиты — может, тогда удастся достучаться до Президента».

Однако Калина, вероятно, сам до конца не осознающий последствия проводимой им политики, действительно остается непотопляемым. Совсем недавно он дежурно высказался за повсеместную цифровизацию школы и распространение столичного опыта на всю страну. Если не противостоять глобалистам хотя бы на идеологическом уровне, не рассказывать об их истинных целях всем друзьям и знакомым, уже завтра мы рискуем проснуться в другой реальности — в обществе тоталитарной электронной диктатуры.

http://katyusha.org/view?id=9543