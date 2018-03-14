Трамп анонсировал создание США Космических сил

Президент США Дональд Трамп сообщил о создании Космических сил как отдельного рода войск.

Выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего он отметил: «В прошлом я не вполне серьезно говорил о том, что нам нужен новый род войск, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Это грандиозно».

Кроме того, Трамп отметил, что долгое время военные силы США испытывали нехватку в финансировании. Он уточнил, что не хватало кораблей, самолетов и самих солдатов. По его словам, это измениться, и очень скоро. Трамп отметил, что предложенный им оборонный бюджет предполагает 716 млрд долларов в 2019 году. Кроме того, он кратко упомянул о своих предстоящих переговорах с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.