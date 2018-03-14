Трамп пообещал создать Космические силы США

Выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего (Калифорния), президент США Дональд Трамп заявил, что началось создание Космических сил в структуре ВС США. Как сообщает телеканал Fox News, он подчеркнул, что космос может быть таким же полем боя, как земля.

«В прошлом я не вполне серьезно говорил о том, что нам нужен новый род войск, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Это грандиозно», — сказал Трамп.

Он также признал, его предшественники допускали недофинансирование вооруженных сил, и пообещал сделать «крупнейшие ассигнования за десятилетие». По словам Трампа, в 2019 году оборонный бюджет должен достигнуть 716 млрд долларов.