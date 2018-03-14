У военного упала шапка на церемонии встречи Порошенко с президентом Австрии

Солдат почетного караула «потерял» шапку во время церемонии встречи президента Украины Петра Порошенко с австрийским лидером Александром Ван дер Белленом. Соответствующее видео в Facebook опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

В ролике показано, как Порошенко, проходя по красной дорожке, поднял упавшую шапку и надел ее на голову военному.

«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески», – прокомментировал ситуацию Цеголко.

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