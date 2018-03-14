Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направлениях

Восемь основных научных направлений будут разрабатывать ученые в Военном инновационном технополисе «Эра», в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер. Об этом сообщил директор технополиса Федор Дедус на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе 2017-2018 годы - будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе (2019-2020 годы) основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

«На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии», – сказал Федор Дедус.

Ранее о создании военного технополиса сообщил на селекторном совещании Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.