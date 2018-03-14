Ученый из РФ:"Чем ниже IQ у человека, тем больше любовь к Путину»

Существует прямая связь между коэффициентом интеллекта гражданина России и его отношением к российскому президенту Владимиру Путину.

Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар отметил: «Люди с высоким IQ вообще его не воспринимают».

Так, отвечая на вопрос о причинах «вечного» президентства Путина, он провел параллели с периодом крепостного права и заявил: «У нас было крепостное право. И в этом праве люди были закрепощены за каким-то помещиком. Но был один день в году — Юрьев день, — когда холоп мог поменять хозяина. Даже тогда был элемент свободы. А сегодня Юрьев день — это выборы президента, когда человек может прийти и высказать свое волеизъявление: я хочу или не хочу. Но наши люди боятся этого. „Как же так?! Только Путин! Он пиндосам вставил“ — он показал эти фейковые ракеты, которые куда-то летят. И — „как мы можем коней на переправе менять“, „его весь мир уважает“ — и прочее».

При этом он сообщил о собственном исследовании о взаимосвязи интеллекта человека и его отношения к «вечному президенту»: «Я пришел к выводу: чем ниже IQ у человека, тем больше любовь к Путину, чем выше IQ у человека, тем меньше любовь к Путину. Люди с высоким IQ вообще его не воспринимают».

Медовара добавил, что именно этим объясняется успех у избирателя одиозного Владимира Жириновского, пообещавшего «бабе — мужика, мужику — бутылку», и неуспех интеллектуала Григория Явлинского, который рассказывает избирателям о свободе ведения бизнеса.