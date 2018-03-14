Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, в ходе своей встречи с лидером Австрии, заявил о готовности увеличить присутствие представителей ВСУ в миротворческих миссиях ООН.Также он рассказал о том, что встреча была, в большей степени, посвящена вопросам разрешения ситуации на Донбассе.Порошенко рассказал о том, что президент Австрии заверил его в своей готовности помогать в этом вопросе всеми возможными средствами.Напомним, что сейчас в Европе активно обсуждается миротворческая миссия, водимая на Донбасс.