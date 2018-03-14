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» » Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко

Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко


Добавлено: 14 мар 2018 в 16:21, Категория: Политика
Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, в ходе своей встречи с лидером Австрии, заявил о готовности увеличить присутствие представителей ВСУ в миротворческих миссиях ООН.

Также он рассказал о том, что встреча была, в большей степени, посвящена вопросам разрешения ситуации на Донбассе.

Порошенко рассказал о том, что президент Австрии заверил его в своей готовности помогать в этом вопросе всеми возможными средствами.
Напомним, что сейчас в Европе активно обсуждается миротворческая миссия, водимая на Донбасс.


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Добавлено: 14 мар 2018 в 16:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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