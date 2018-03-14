Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с Россией

Депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук рассказала о подготовке предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией», — цитирует сообщение Залищук «Интерфакс».

По ее словам, она спросила главу МИДа, когда следует ожидать денонсации, а он ответил, что вопрос о сроках будет решать президент Украины Петр Порошенко.

Речь идет о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который был подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года — изначально на десять лет, но с автоматическим продлением при отсутствии возражений с обеих сторон.

Этот договор зафиксировал основные принципы взаимоотношений между странами — стратегическое партнерство, признания нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Помимо Договора о дружбе, будет расторгнуто другое российско-украинское соглашение — газовое. Оно было заключено между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» с целью регламентировать поставки российского голубого топлива. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что украинская сторона готова приступить к переговорам о расторжении контрактов в ближайшие дни.

По оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, этот процесс может растянуться на полтора-два года, поскольку пойдет через Стокгольмский арбитражный суд.