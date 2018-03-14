Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях

Глава министерства спорта и молодежи Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий спортсменам тренироваться на территории России и принимать участие в соревнованиях.

На своей странице в Facebook он написал, что украинским спортсменам «просто опасно» находиться на территории страны, которая, по его словам, нарушает антидопинговый кодекс и систематически пренебрегает международным законодательством в сфере спорта.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций <...> Но у всех правил есть исключения, ведь речь идет о стране-агрессоре, которая систематически нарушает международное законодательство. В том числе в сфере спорта и антидопинговых правил», — пояснил Жданов.