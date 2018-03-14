Украинский депутат пообещал «дать по морде» коллеге за работу на Россию

Депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза на заседании парламента в среду обвинил представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула в работе на Россию.

Береза назвал своего коллегу »представителем пятой колонны, которая работает за деньги Кремля» и предрек ему работу в должности «губернатора от Путина« после того, как тот рассказал, что радикально настроенные граждане во главе с «Народным фронтом» предлагают создать «языковую инспекцию».

«Например, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке — русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор — некий стукач — должен это подслушать. Она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму», — сказал Вилкул.

«Господин Вилкул, к Вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде Вы скоро получите прямо в этом зале», — ответил ему на это Береза.

В сентябре на Украине вступил в силу закон, согласно которому в 2018 году классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств сохранятся только в младшей школе, то есть после 5-го класса преподавание будет вестись исключительно на украинском языке. Кроме того, с 2020 года украинские власти намерены ликвидировать младшие классы для национальных меньшинств — образование в стране станет полностью украноязычным.

В ряде стран, в том числе Румынии и Венгрии, заявили, что данный законопроект нарушает права нацменьшинств. В РФ также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.

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