Уличные IP видеокамеры – специальные устройства, предназначенные для трансляции видеопотока по сети с помощью IP протокола. Если сравнивать оборудование с аналоговым, то оно отличается более высоким расширением, а также способно работать в дистанционном режиме, передавая поток с высоким сжатием, благодаря чему удается сэкономить место на цифровых носителях.

Преимущества уличных IP видеокамер

Техника отличается:

высоким разрешением картинки;

возможностью удаленного доступа с любой точки, где есть подключение к Сети;

простотой хранения данных и их воспроизведения;

питанием по сети Интернет, поддержкой многопоточности.

Уличные IP видеокамеры устанавливают:

на открытых площадках, предназначенных для розничной торговли, что поможет контролировать финансовые операции и уменьшить число краж;

на автостоянках, что позволяет предотвратить акты вандализма и угоны, а способность устройств распознавать номера поможет решить конфликтные ситуации в случае их возникновения или определить виновников ДТП, произошедших на территории стоянки;

на летних площадках кафе, баров и ресторанов, благодаря чему удастся контролировать работу персонала и следить за посещаемостью, используя данную информацию в целях маркетинга, а также разрешать конфликты, которые могут возникнуть между гостями заведения;

на участках возле частных домов, что позволит в любое время суток просматривать территорию, обеспечив свою безопасность и своих близких.

Купить качественные, функциональные IP видеокамеры можно у компании «IPEYE». Здесь представлен широкий ассортимент устройств, способных сделать жизнь частного лица безопаснее, а бизнес более эффективным. Также существует возможность воспользоваться облачным сервером, что позволит хранить информацию не менее года, имея к ней круглосуточный доступ с любой точки земного шара, где есть подключение к сети Интернет. Пользователь имеет возможность просматривать видео онлайн, а также быстро и легко находить интересующий его участок записи.

Помимо уличных видеокамер IPEYE предлагает приобрести модели для дома, антивандальные, купольные и поворотные устройства, технику с встроенным микрофоном, ИК-подсветкой, PoE, с sd-картой или подключением по wi-fi.

Для получения доступа к записям с камеры необходимо создать личный кабинет. Существуют мобильные приложения, скачать которые можно с Play Market либо AppStore. Это позволит получать доступ к данным в любое удобное для пользователя время.