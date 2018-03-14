Умер физик Стивен Хокинг

На 77-м году жизни скончался английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью ученого.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы», — сообщили изданию его дети — Люси, Роберт и Тим.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, известен новаторскими работами о черных дырах и теории относительности. Он издал несколько научно-популярных книг. Наиболее известными являются «Краткая история времени» и «Черные дыры и молодые вселенные».

Последствия бокового амиотрофического склероза привели физика привели к параличу, позже он утратил способность говорить и стал использовать синтезатор речи, который был установлен на его инвалидном кресле.