Умер Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

Печальными новостями поделился этим утром со СМИ представитель Стивена Уильяма Хокинга — всемирно известный английский физик-теоретик скончался на 77-ом году жизни.

Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и необычайным человеком, чьи работа и наследие будут жить на протяжении долгих лет,

— говорится в заявлении его детей Люси, Тима и Роберта.

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг — величайший ученый современности. Его вклад в развитие и популяризацию науки неоценим. В частности, Хокинг разрабатывал теорию черных дыр и теорию возникновения Вселенной в результате Большого взрыва. В 1975 году он описал явление, при котором черные дыры "испаряются" — этот процесс назвали "излучением Хокинга". Физик-теоретик является основоположником квантовой космологии.

В 1963 году, когда ученому было всего 22 года, медики диагностировали ему боковой амиотрофический склероз (БАС), который приводит к полному параличу. Врачи тогда считали, что жить Хокингу осталось не больше двух-трех лет, однако их прогнозы не оправдались — прикованный к инвалидному креслу он продолжил научную деятельность.

После развития болезни у физика двигалась только одна мышца — мимическая мышца щеки, но с помощью прилепленного к ней датчика Хокинг мог общаться с миром (ученый "говорил" через синтезатор речи) и управлять компьютером.

Хокинг дважды был женат, у него трое детей.