В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса

Одной из наиболее подверженных риску банковского кризиса среди других экономик мира эксперты Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) назвали экономику Китая.

К такому выводу аналитики Банка пришли в результате обнаружения в китайской экономике высокого коэффициента обслуживания долга наряду с другими ранними признаками банковского кризиса, передает Банки.ру.

Долг правительства Китая растет опасными для экономики быстрыми темпами.

Канада и Гонконг также находятся в зоне риска банковского кризиса, говорится в документе. К такому итогу может привести рост цен на недвижимость в этих странах.

Однако в Банке международных расчетов отметили, что указывающие на банковский риск признаки не означают неизбежность банковского кризиса.

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