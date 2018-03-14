В ГУР МОУ отметили угрожающую ситуацию в Горловке из-за затопления шахт

В украинской разведке сообщают, что вследствие закрытия шахт и остановки добычи угля активизировался процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов.

Кроме того, в ГУР МОУ добавили: «Особенно критическая ситуация сложилась в н.п. Горловка. Водоотведения в шахтах здесь осуществляется давно, поскольку насосное оборудование и кабели питания похищены. В связи с этим вода, которая заполняет нижние горизонты, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы. А загрязненная вода с большой концентрацию солей делает непригодными для питья большинство источников и является дополнительным фактором загрязнения рек и водоемов.

Кроме того, увеличилось количество затоплений подвалов многоэтажных домов и частного сектора. В подвальных помещениях фиксируется наличие ядовитых газов.

В общем, состояние экологической ситуации на временно оккупированных территориях востока Украины оценивается как угрожающий, увеличивает количество заболеваний среди мирных местных жителей. Вместе с тем, большинство таких случаев по указанию оккупантов скрывается медицинскими учреждениями».