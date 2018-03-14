В Киргизии судьи и милиционеры будут отчитываться о покупках дороже 300 долларов

В Киргизии сотрудников правоохранительных органов и судебной системы обяжут отчитываться о всех покупках дороже 300 долларов. Это предусмотрено законопроектом, разрабатываемым по поручению правительства, заявил на пресс-конференции в Бишкеке секретарь Совета безопасности республики Дамир Сагынбаев.

Для покупок на сумму более 20 тысяч сомов (около 300 долларов) нужно будет заполнять справку и «передавать ее в кадровую службу для приобщения к личному делу», сказал секретарь Совбеза. По его словам, в законопроект также войдет норма, согласно которой «сотрудникам правоохранительных, надзорных и судебных органов, а также членам их семей запрещено приобретать какое-либо имущество в безналичной форме на сумму до 100 тысяч сомов (1470 долларов)».

Зарплаты судей, милиционеров и прокуроров станут полностью безналичными. Госслужащие будут заполнять декларации о состоянии их имущества, доходах и расходах, чтобы облегчить контроль над расходами. Наказание для коррупционеров предусматривает реальные сроки заключения и конфискацию имущества, нажитого в течение нахождения на занимаемой должности в системе правоохранительных, надзорных или судебных органов, рассказал Сагынбаев.

В начале года президент Сооронбай Жээнбеков объявил войну коррупции в судах, прокуратуре, милиции, финансовой полиции и госкомитете нацбезопасности.

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