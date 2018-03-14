В Кремле сообщили о готовности ответить на незаконные действия Лондона против российских СМИ

Ответ официальной Москвы на любые незаконные действия Лондона в отношении российских СМИ будет базироваться на принципе взаимности и будет отвечать интересам России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

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«Как вы понимаете, любые незаконные действия в отношении любого средства массовой информации Российской Федерации в Великобритании, конечно же, приведут на основе принципов взаимности к ответным шагам. Какие будут эти шаги — это будут шаги, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва не имеет никакого отношения к происшествию и будет игнорировать ультиматум Лондона о необходимости дачи разъяснений по этому делу, вплоть до получения полного доступа ко всем имеющимся в распоряжении британской стороны материалам.

Четвёртого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастны представители России.

После заявления Мэй несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничения в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании.

Британский премьер уклонилась от прямого ответа на это предложение, отметив, что обсудит с парламентариями меры в отношении России 14 марта.

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