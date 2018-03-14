В Минобрнауки сообщили о росте зарплат преподавателей вузов

За прошлый год средняя зарплата преподавателей вузов возросла на 8,7 тысячи рублей. Такие данные следуют из материалов презентации к докладу главы Минобрнауки Ольги Васильевой, передаёт РИА «Новости».

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Увеличение зарплат педагогов в общем образовании составило 1,6 тысячи рублей, в дополнительном образовании детей — 4,2 тысячи рублей, в профессиональном образовании — 2,4 тысячи рублей. Васильева также отметила, что при реализации «майских» указов в Минобрнауки выявили наиболее проблемные участки и сформировали механизмы оперативного решения задач.

Ранее Минтруд объяснил повышение зарплат бюджетникам. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что это связано с майскими указами Президента России Владимира Путина.

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