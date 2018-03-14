В Минске пройдут переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе

Сегодня в Минске пройдут переговоры в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Это будет первая встреча Трёхсторонней контактной группы с начала действия «весеннего перемирия» — режима прекращения огня, объявленного с часа ночи по Киеву 5 марта.

Как сообщал ранее полномочный представитель непризнанной ДНР Денис Пушилин, в марте запланирована одна встреча в рамках контактной группы. Однако если ситуация изменится, то «не исключены встречи в экстренном режиме, по крайней мере в режиме видеоконференции», отметил полпред.

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Как и в начале действия предыдущих режимов прекращения огня, интенсивность применения оружия в ходе действующего перемирия значительно снизилась. На большей части линии соприкосновения обстрелов не было вообще, на ряде участков случаи прицельных обстрелов с 5 марта были единичными. Однако в ряде точек линии соприкосновения режим тишины нарушается регулярно, и, особенно, в тёмное время суток. Так, за 13 марта, вооружённые силы Украины (ВСУ) сообщили о том, что зафиксировали 4 обстрела своих позиций с применением гранатометов, минометов и стрелкового оружия, в результате чего был ранен один военный.

Со стороны непризнанных республик ДНР и ЛНР поступили сообщения об обстрелах со стороны ВСУ из минометов и крупнокалиберных пулемётов в районе Донецкого аэропорта — Спартака, окрестностях Горловки, Марьинки, Авдеевки. Сообщается также о прицельном обстреле со стороны ВСУ колонны из трех автомобилей рабочей смены Донецкой фильтровальной станции со стороны дороги, где пролегает линия блиндажей ВСУ. В результате вахтовый автомобиль и автобус получили повреждения. Жертв и раненых не было.

На прошедшей 28 февраля предыдущей встрече Контактной группы, сторонами была достигнута договорённость о том, что дисциплинарные наказания для нарушителей режима прекращения огня должны стать неотвратимыми. Вероятно, на сегодняшней встрече Контактной группы, в частности, произойдёт разбор ряда инцидентов с применением оружия с выяснением того, какие дисциплинарные меры были приняты.

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