В МВАА прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории

В Михайловской военной артиллерийской академии прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории среди курсантов военных вузов Сухопутных войск.

Состязания состоят из трех туров, военно-исторической баталии и конкурса капитанов.

Первый тур включал по 15 вопросов различного уровня сложности первой и второй номинации.

Конкурсанты в своих ответах раскрыли темы «Герои непобедимой и легендарной (военнослужащие, совершившие значимые подвиги в ходе войн и вооруженных конфликтов 1918-1991 гг.)» и «Вооружение и военная техника советских Вооруженных Сил. Воинские звания и форма одежды».

По 15 вопросов третьей номинации и четвертой номинации второго тура выявили лучших знатоков по темам: «Великая Отечественная война (1941-1945) – историческая и нравственная основа единения народов стран СНГ» и «Славные победы армии народа».