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В Нацбанке назвали дату, когда бумажные гривны заменят на монеты


Добавлено: 14 мар 2018 в 14:29, Категория: Экономика
В Нацбанке назвали дату, когда бумажные гривны заменят на монеты
В Украине с 27 апреля 2018 введут в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны, а 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

Об этом рассказал во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает журналист "24 Канала" Леся Выговская.

Как известно, 12 марта Национальный банк Украины анонсировал, что постепенно будет заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

"Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018 года, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах (по отдельному решению НБУ)", – сказал Смолий.

По его словам, Нацбанк не будет изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн специально, однако прекратит печатать их и пополнять ими денежный оборот. Уже через несколько лет эти купюры будут изымать как изношенные.
Кроме того, Смолий уточнил, что с 1 июля в Украине будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке. Кроме того, с этой даты Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

"Правила округления действуют при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. При безналичных расчетах округления не будет осуществляться", – добавил Смолий.


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Добавлено: 14 мар 2018 в 14:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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