В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист

Мужчину приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы. При этом срок пребывания в СИЗО (с мая 2014-го) ему засчитали в соответствии с «законом Савченко» — день в изоляторе за два в колонии. Таким образом, к началу марта Кондратенко отсидел свое и, хотя приговор еще не вступил в силу, вышел на свободу. Правда, он тут же лег в больницу: в СИЗО гражданин заболел двусторонней пневмонией.Многократно судимого за хулиганство, кражи и нанесение тяжких телесных Кондратенко задержали 28 мая 2014 года в доме №56а на улице Космонавтов. Он оказал сопротивление: стрелял в оперативников СБУ из пистолета CZ 75 Compact, снабженного глушителем. Вместе с Кондратенко были задержаны другие любители России — Максим Мисевский, Александр Миколенко и Александр Кольцов.В квартире спецслужбисты нашли пистолет Stalker 918-S, револьвер «Наган», обрез охотничьего ружья ИЖ-27Е, боеприпасы к ним, нитроцеллюлозные пороха и семь самодельных взрывных устройств с поражающими элементами в виде шурупов и металлических шариков.Кроме хранения оружия и взрывчатых веществ, а также нападения на правоохранителя, задержанным на Космонавтов инкриминировали еще ряд преступлений. В частности, Кондратенко принимал активное участие в событиях 2 мая на стороне «Антимайдана».После его разгрома группа получила заказ на физическое уничтожение депутата областного совета Алексея Гончаренко, а также на похищение или, если похитить не удастся, убийство известных «евромайдановцев» Романа Девятова и Марка Гордиенко. За каждого им пообещали 3 тысячи долларов США.Еще 10 тысяч долларов они должны были получить за серию взрывов. Один прогремел в 4 утра 25 мая (день выборов президента Украины) в отельном комплексе Palace del Mar, что в Хрустальном переулке. К счастью, никто не пострадал.В дальнейшем террористы планировали устроить взрывы возле зданий облуправления внутренних дел, областного совета, Приморской и Малиновской райадминистраций Одессы. Реализации этих планов помешали сотрудники СБУ, задержавшие всю группу.На суде Василий Кондратенко свою вину полностью признал, сдал подельников и заявил, что раскаивается. В связи с этим, а также потому, что террористическая деятельность любителя России не привела к человеческим жертвам, коллегия судей сочла возможным назначить ему относительно мягкое наказание.Ранее Приморский райсуд признал виновным другого участника этой группы. 37-летний Александр Кольцов получил 4 года 9 месяцев и тоже вышел на свободу по «закону Савченко».