В оккупированном Луганске дед подстрелили пьяного внука-боевика

В оккупированном Луганске вчера госпитализировали «боевика ЛНР», которого подстрелил родственник.

В соцсетях в сообществе «Свердловск — ты должен знать» сообщают, что инцидент произошел на квартале Комарова. При этом ранение получил Соколенко Александр Богданович.

По данным, боевик Соколенко в состоянии сильного алкогольного опьянения требовал у своего деда денег на спиртное. При этом его родственник, которому уже за 80 лет, из однозарядного ружья калибра 5,6 мм выстрелил внуку в шею.

В комментарии к инциденту люди пишут: «Деду респект! Я тебя породил, вижу, что говно получилось, я тебя и убью».

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