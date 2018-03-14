В Ульяновской области на совместных учениях ВДВ российские и белорусские спецназовцы впервые выполнят высотное десантирование

Российские десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военнослужащие подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Белоруссия в ходе первых совместных тактических учений 2018 года планируют провести совместное высотное десантирование для выполнения последующей учебно-боевой задачи по разведке.

Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области.

За время учения российские и белорусские десантники на практике отработают комплекс задач по совместным миротворческим действиям. Все элементы учебных задач тактического учения будут выполняться военнослужащими обоих государств в условиях действий условных незаконных вооруженных формирований.

Всего в показных совместных тактических учениях примут участие около 600 военнослужащих и будет задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Минобороны России и Минобороны Республики Беларусь.

Справочно:

В настоящее время подразделения соединений Воздушно-десантных войск успешно осваивают высотную воздушно-десантную подготовку с использованием специального кислородного оборудования. Подготовка военнослужащих ВДВ проводится на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки в городе Рязань.

Высотные прыжки совершаются российскими десантниками с использованием парашютной системы специального назначения «Арбалет».

Проходя программу подготовки, десантники специальных подразделений ВДВ совершают парашютные прыжки с высот от 4000 до 8000 метров. Перед совершением практических прыжков с парашютом каждый военнослужащий отрабатывает навыки свободного падения на практических занятиях в вертикальном аэродинамическом комплексе.