Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенной коллегии министерства сообщила, что средняя зарплата преподавателей вузов за год возросла на 8,7 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Уровень среднемесячной заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании поэтапно повышался», — сказала Васильева на коллегии ведомства.

Ранее профсоюз «Университетская солидарность» провел исследование, в результате которого выяснилось, что средняя зарплата не дотягивает до установленных показателей, так как администрации вузов относятся к выполнению майских указов формально.

Как стало известно «Коммерсанту», в абсолютных значениях размер средней заработной платы для педагогов высшего образования увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 8,7 тысяч рублей, зарплат педагогов в общем образовании - на 1,6 тысяч рублей, в дополнительном образовании детей — на 4,2 тысячи рублей, в профессиональном образовании — на 2,4 тысячи рублей.