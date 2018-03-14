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ВДВ получит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс


Добавлено: 14 мар 2018 в 05:01, Категория: Россия
ВДВ получит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс

На вооружении Воздушно-десантных войск появится авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс «Птицелов». Об этом сообщил РИА «Новости» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, поставки ЗРК ближнего действия «Птицелов» планируются к 2022 году. Сердюков отметил, что им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.

Также генерал-полковник сообщил, что на данный момент идет подготовка рабочей конструкторской документации, в ходе которой будет полностью сформирован облик комплекса. ЗРК смогут использовать не только ВДВ, но и другие виды войск.

«Птицелов» создается на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит доставлять ЗРК существующими средствами



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Добавлено: 14 мар 2018 в 05:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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