Володин назвал санкционную политику Запада агонией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика Запада в отношении России провалилась и напоминает агонию.

«Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями», — цитирует его ТАСС.

Володин также высказал убеждение, что США планировали привести к власти в России «ручного и послушного президента, как на Украине».

«Совершенно очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для них неудобный конкурент и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами», — отметил глава нижней палаты парламента.