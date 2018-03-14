Здоровый образ жизни резко стал популярным у россиян - ВЦИОМ

Занятия физкультурой и спортом стали особо востребованными после 2014 года.

Все больше россиян стали заниматься физкультурой и спортом. Об этом сообщили на круглом столе, посвященном итогам развития страны за 2000–2017 годы, в рамках которого презентовали книгу ВЦИОМ «Россия удивляет», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Число тех, кто занимается физкультурой постепенно росло с 2006 года, но после 2014 года оно резко увеличилось. Например, в 2014 году 52% опрошенных сообщали, что так или иначе занимаются спортом, в 2015 году уже 61%, а в 2017 - 76%.

С 31% (2006 год) до 40% (2017) выросло число людей, которые не курят и не употребляют алкоголь. Статистика также подтверждает, что снизилась продажа алкогольных напитков: в 2000 году - 117,5 миллионов декалитров, в 2016 году - 96,8 миллионов декалитров.

Как следствие, число россиян, оценивающих свое здоровье, как слабое по сравнению с 2000 годом снизилось в два раза. В 2017 году таких было 13%. 50% опрошенных заявили, что их здоровье «нормальное».