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Александр Дугин: Нам нужна революция мужчин


Добавлено: 15 мар 2018 в 09:50, Категория: Политика
Александр Дугин: Нам нужна революция мужчин

О матриархате и роли мужчины в женоцентричном мире.

-
Феминизм – это очень серьезно. Многие думают, что гендерная политика, права меньшинств, феминизм – это второстепенные феномены, характеризующие западный либерализм. Мол, это мода, и нечто для отвода глаз. Нет. Феминизм – это вызов, который означает, что меняется Логос цивилизации

·
Есть Логос Аполлона, Диониса и Кибелы – три начала, три парадигмы, которые воздействуют на цивилизации

·
До прихода индоевропейцев в Европу существовала цивилизация Великой Матери. Она была вытеснена и, по сути дела, разрушена индоевропейцами, которые создали культуру Аполлона - вертикальную, патриархальную модель (жрецы-воины-крестьяне). Мужскую модель

·
Иногда в аграрных культах, где индоевропейцы соприкасались с более древними матриархальными обществами, возникали очаги культуры Диониса – бога вина. Индоевропейцами Дионис интерпретируется как солнечное, солярное, патриархальное начало, которое спускается в Тьму, чтобы возвести земное и хтоническое к небесному. Это особая миссия, обычно связанная с земледельческой культурой

·
В Европе Нового Времени все меняется: начинается реванш Великой Матери. Приходят материализм, атеизм, прогресс, атомизм – все то, что было отброшено в начале становления греческой философии

·
Великая Мать не столько в феминистках в этих розовых шапочках или дамах с психическим расстройством – это конец такого процесса. Это научная картина мира, наше представление о Вселенной, об эволюции видов, линейном времени, отказе от Бога и пр.

·
Феминизм – это обнаружение конца процесса Модерна. Он начался не сейчас, а вместе с Декартом, Галилеем, Гассенди… Вся система Ньютона с гравитационным принципом абсолютно матриархальна. Логос Аполлона – прямое опровержение закона гравитации, ты должен летать

·
Мы живем внутри галлюцинации Великой Матери уже несколько столетий

·
Феминистки требуют власти – они не только хотят, чтобы их роль была равной мужчинам - это только начальный этап. Они уже превратили мужчин в нечто противоестественное – в свои галлюцинации относительно мужчин. Истинное мужское начало, трансцендентное по отношению к женщинам, было постепенно выдавлено. И сейчас процесс доводится до финала

·
Классический ритуал культа Кибелы находит свою кульминацию в оскоплении мужчины. Он лишается своих свойств. Неслучайно была скопческая традиция среди русских сектантов, которые двигались в направлении кибелического культа – еще в ХIХ веке. Скопец – мужчина или женщина? Антропология евнуха очень интересна. С одной стороны, это экс-мужчина, с другой – не мужчина в полном смысле слова. В эту категорию постепенно смещаются современные мужчины

·
Кастрация – это не только физический, но и культурный акт, психологический. Великая Мать превращает в кастратов всех, к кому прикасается

·
Матризоны, которых описывал Ямвлих, исповедовали культ Великой Матери. Современные мужчины таковы в большинстве своем – перестали быть носителями живого, оторванного от гравитационных законов начала. Они перестали быть метафизическими мужчинами

·
Гинопасхаты – «женострадальцы». Мужчины, которые поражены женщинами – то, что Платон считал слабостью

·
Феминизм – это серьезно. Мы находимся на последней стадии этого процесса, и просто сохранять остатки патриархата (что мы пытаемся еле-еле делать) – не пройдет

·
Логос Аполлона не может жить ни в идеологии коммунизма, ни фашизма, ни либерализма

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Для спасения патриархата нам необходима революция мужчин - но где их взять?

http://zavtra.ru/blogs/chto_sdelali_s_muzhchinami_300_let_matriarhata



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Добавлено: 15 мар 2018 в 09:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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