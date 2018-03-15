Алексей Пушков провел для слушателей Военной академии Генерального штаба лекцию о месте России на глобальной арене

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках курса «Армия и общество» состоялось очередное занятие по теме: «Место России на глобальной арене». Мастер-класс провел член комиссии Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, автор и ведущий аналитической телепрограммы «Постскриптум» Алексей Пушков.

В ходе занятия обсуждались вопросы внешней политики – информационного противоборства, международной безопасности, международных отношений, место и роль России в мировой политике. Алексей Пушков отметил ряд факторов, влияющих сегодня на внешнеполитическое положение России.

Слушатели курса имели возможность задать Алексею Пушкову интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Занятие, прошедшее в диалоговом режиме, вызвало профессиональный интерес у слушателей и научно-педагогического состава академии.

Очередное занятие курса «Армия и общество» состоится в Военной академии Генерального штаба ВС РФ 29 марта.