Американского министра поразил танкер с российскими "молекулами" в бухте Бостона

Факт импорта сжиженного природного газа из России в США поразил американского министра энергетики по имени Рик Перри.

Своим удивлением поставками российского СПГ он поделился в сенате США на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту. Отвечая на вопрос о причинах поставок газа из России, он сообщил буквально следующее:

Сенатор от партии Республиканцев Джеймс Инхоф передал слова жиетелей Оклахомы, которые, с его слов, интересуются: почему при достаточном объеме углеводородов в их штате «Бостон фактически импортирует газ из РФ».

Впрочем, республиканец тут же пожаловался на ситуацию с сетью трубопроводов в стране. Возможно, как раз этим объясняется тот факт, что газ из Оклахомы не дошел до Бостона.

У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого, - посетовал Инхоф.

Другой сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан назвал импорт российского газа «ужасными последствиями» того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить трубопровод по их территории.