Больше не буду выстраивать отношения с мисс Марго. Я хотел реально, но после сегодняшнего дня я понял, что они ей не нужны, а если нужны, то точно не для романтики, а для того, чтобы она была жертвой в отношениях, ведь таким образом зритель будет её жалеть. Как так можно было ляпнуть сегодня, что типо может мне пойти переспать с Гриценко для шоу, типо скучно. Я понимаю, что может она пошутила, но меня это разозлило, и я её уже 4-тый раз бросил, и в этот раз уже не вернусь, хотя завтра по нашему времени 21 число и у неё день рождения. Жаль, что все задуманное придётся отменять. Я в ужасном состоянии сегодня, и меня так тянет к ней сердцем, но голова говорит о другом... Хоч,у что бы меня ведущие вернули обратно в Мск, так как на острове и я не хочу больше видеть её, а просто забыть не получается, так как поляна состоит из одной тропы 20 метров в одну сторону и обратно. Сплошная ложь, боже я как маленький мальчик на всю страну...
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Новости » Шоу-бизнес » Антон Шоки разочаровался в Марго Овсянниковой
Антон Шоки разочаровался в Марго Овсянниковой
Добавлено: 15 мар 2018 в 10:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 10:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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