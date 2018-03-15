13 марта Вооруженные силы ДНР, совместно с общественной организацией «Боевое братство» г. Челябинск и общественным штабом по оказанию помощи прифронтовым населённым пунктам, доставили в прифронтовой Докучаевск гуманитарную помощь.
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Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО)
Добавлено: 15 мар 2018 в 03:58, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 15 мар 2018 в 03:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna
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