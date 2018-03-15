Беременная Ева Лонгория отметила день рождения и рассказала, как готовится к появлению ребенка

Ева Лонгория

Сегодня Ева Лонгория принимает поздравления по случаю своего дня рождения – актрисе исполнилось 43 года. Она полна сил и энергии, о чем рассказала в недавнем интервью. Беременная кинозвезда готовится к рождению первого ребенка и радуется этому счастью.

Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что до лучшего подарка, то я его уже получила, – написала Ева в Instagram сегодня.

Ева Лонгория

Если в праздничный день она надела элегантный черный наряд, то днем ранее пришла на пресс-конференцию в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию "За бортом" (Overboard), которая выходит в прокат этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.

Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети – это плод любви и партнерства, – сказала актриса.

Ева Лонгория и Анна Фарис

Она призналась, что еще не покупала вещи для детской комнаты, потому что продает свой дом и переезжает в новый, где и начнет готовится к появлению малыша.

Ева Лонгория