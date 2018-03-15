Без чувств: зависимая от энергетиков британка рассказал свою историю

Британка, зависимая от энергетиков, рассказала о тяжёлых последствиях этих напитков. Девушка была на грани жизни и смерти.
О любительнице энергетиков сообщает издание Metro. Уже в возрасте 11 лет Бет Гейм начала пить энергетики. На протяжении 4 лет она ежедневно пила по 6 банок.
Сама чудом выжившая девушка рассказала:«Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала».
Её пульс достигал до 320 ударов в минуту, хотя норма 60–80. Медики сообщили ей о наджелудочковой тахикардии и прописали сильнодействующие препараты. Спустя некоторое время, она отказалась от лечения из-за галлюцинаций.
Девушке запретили пить энергетики, напитки с кофеином и даже занятия спортом, предупредив, что приступы ещё будут.
Теперь 19-летняя Бет намерена добиться того, чтобы власти запретили продавать такие напитки в школьных столовых.
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