Битва в европейском суде: Михаил Саакашвили пожаловался на действия украинских властей

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать действия органов государственной власти Украины в отношении него незаконными.Соответствующее объявление сделал адвокат лидера политической партии “Движение новых сил” Руслан Чернолуцкий.Защита Саакашвили утверждает, что президент Петр Порошенко незаконным путем лишил экс-главу Одесской области украинского гражданства, а также сетует на “жестокое обращение с Михаилом Саакашвили во время его задержания и выдворения с территории Украины”.