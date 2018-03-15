Блогер сообщил за какую сумму шахтеры ОРДО «косят» от военных сборов

Многие шахтеры из ОРДЛО не хотя не только воевать за «ДНР» и «ЛНР», но и участвовать в военных сборах.

Украинский блогер Фашик Донецкий сообщает, что шахтеры прекрасно понимают, что списки участников таких сборов попадут в украинские спецслужбы, и последствия для записавшихся в «защитники» будут самыми неблагоприятными.

Фашик отмечает, что такой человек не сможет рассчитывать на украинские пенсию и социальные выплаты, а также не сможет выехать на подконтрольную украинской власти территорию. Он добавляет: «Только один х** никто не хочет воевать и учиться воевать: даже самая тупая вата в шахтерской каске понимает: списки тех, кто был на полигоне на военных сборах, полюбому попадут к Хунте в руки. А это значит что? Минус пенсия, минус регресс минус выезд на территорию Хунты. Поэтому на оккупированных сейчас шахтеры болеют шопи**ец и все сразу», — отмечает блогер. И потому как только объявляются очередные сборы, шахтеры массово «заболевают». Давно уже известны суммы взяток, которые нужно заплатить, чтоб «отмазаться» от участия в сборах. Это от 1000 до 4000 тыс. рублей. Самая дешевая услуга — симуляция перелома руки. Самая дорогая — госпитализация с «заболеванием почек».

Блогер отмечает, что на самом деле донецкие шахтеры — никакие не «патриоты Донбасса» и совсем не «трудовая гвардия». Они — люди, заинтересованные в возможности работать и зарабатывать, потому будут саботировать любую власть, которая создает для них проблемы. И какими бы грозными ни хотели казаться Захарченко и его приспешники, им никогда не удастся сделать шахтеров своими союзниками. «Только шахтерам на пропаганду немножко наср*ть. Хай рюцкие мальчики дохнут на Донбассе, а оплачивает войну рф. Вопрос к жителям рф: вы оплачиваете со своих налогов войну в Украине, со своих налогов оплачиваете пропаганду войны, ваши дети дохнут за то, чтоб шахтерам жилось хорошо. Вам не кажется, что рф — это последнее, о чем думает шахтер Донбасса, который купил липовую справочку в больничке и х** забил воевать за дыныры?».

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