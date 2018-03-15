Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов

Около полумиллиона туристов из России будут находиться за пределами страны в день президентских выборов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

Глава ведомства Олег Сафонов сообщил газете, что всего за границей организовано о 394 избирательных участка в 146 странах. Благодаря помощи со стороны МИД РФ они появятся в популярных среди российских туристов местах.

Сафонов сообщил, что у россиян будет возможность проголосовать и в аэропортах вылета - там тоже будут работать участки. Он отметил, что для того, чтобы можно было проголосовать таким образом, в многофункциональном центре или на сайте госуслуг.

В выборах президента РФ участвуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «РОС»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов (Партия роста),