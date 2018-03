Болельщик "Рейнджерс" не сдержал слез, получив клюшку от Бучневича

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Юный болельщик "Нью-Йорк Рейнджерс" не смог сдержать слез, получив в подарок клюшку от российского форварда нью-йоркцев Павла Бучневича.

На предматчевой раскатке перед домашней игрой с "Питтсбургом" (4:3) Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой "Северстали", который расплакался после получения подарка. В самом матче Бучневич сделал результативную передачу, набрав 40-е очко в сезоне. После игры Бучневич и его юный поклонник сделали совместную фотографию.

Buch meets his biggest fan Benjamin! pic.twitter.com/OnpvrbecxH

— New York Rangers (@NYRangers) 15 марта 2018 г.

Как сообщается на сайте НХЛ, мальчик играет в детской команде "Рейнджерс".

Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers fan in the sweater of the night.



We’re not crying... pic.twitter.com/CPPz05OC4o

— New York Rangers (@NYRangers) 14 марта 2018 г.