Болельщики "Челси" пострадали в драке с полицейскими в Барселоне

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Несколько болельщиков лондонского "Челси" пострадали в столкновениях с полицейскими на ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", сообщает L'Equipe.

Встреча прошла 14 марта на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Издание отмечает, что столкновения между болельщиками и сотрудниками правопорядка произошли после финального свистка в подтрибунных помещениях.

Как утверждают болельщики "Челси", полицейские злоупотребили полномочиями и применили дубинки без видимых на то причин, при этом стражи порядка выдергивали людей из толпы и избивали их.

По итогам инцидента "Челси" на своем сайте выступил с заявлением, в котором сообщается, что руководство лондонского клуба в курсе возможных нарушений со стороны полицейских и просит болельщиков прислать доказательства неправомерных действий сотрудников правопорядка.

"Информация об инцидентах была немедленно доведена до сведения УЕФА, и те факты, которые мы собираем, станут основой для доклада, который клуб отправит соответствующим органам и организациям", - говорится в заявлении "Челси".