Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонах

Большие десантные корабли (БДК) «Королёв» и «Александр Шабалин» Балтийского флота в составе корабельной минно-заградительной группы в рамках плановых занятий по боевой подготовке (выполнение элементов курсовой задачи К-2) выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах в Балтийском море.

Экипажи десантных кораблей осуществили постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, поставив в общей сложности 20 учебных донных мин.

Кроме минирования акватории моряки-десантники отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

При стоянке на незащищённом рейде экипажи БДК выполнили задачи противодиверсионной обороны кораблей и провели учебное гранатометание.