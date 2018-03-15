Британия блокировала российский проект заявления СБ ООН по делу Скрипаля

Пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский сообщил «Интерфаксу», что на экстренном совещании Совета Безопасности ООН Великобритания заблокировала российский проект заявления для прессы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скипаля.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — отметил Стржижовский.

Он добавил, что внесенные в документ британцами поправки искажают его смысл. Российский проект содержал призыв консультироваться и сотрудничать в соответствии с обязательствами стран по пунктам Конвеции о запрещении химического оружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном совещании Совбеза ООН заявил, что Россия никому не позволит разговаривать с собой в ультимативной форме.

«От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим», — цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред России отметил, что Лондон отказал Москве в предоставлении образцов веществ и ведении совместного расследования. Василий Небензя добавил, что британские власти «не гнушаются никакими методами в кампании по очернению России».

Российский постпред предложил членам Совбеза ООН задуматься над тем, кому выгодно устранение Скрипаля накануне выборов и чемпионата мира по футболу в России. Причем, по его словам, специалисты имеют все основания предполагать, что Великобритания сама имеет химическую формулу газа «Новичок», которым якобы был отравлен Скрипаль и его дочь.

«Почему Соединенное Королевство тащит этот вопрос в Совет безопасности, при этом игнорируя установленные процедуры <...> а именно задействование профильных организаций? <...> Потому что понимают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гааге их доводы не убедят. То есть, в действительности они боятся настоящего профессионального разговора на эту тему. Все это говорит только о том, что инициаторами руководят совершенно иные мотивы», — добавил Небензя.

Посольство России в США в своем Facebook призвало Вашингтон не отвлекать внимание от ситуации в Сирии делом об отравлении Сергея Скрипаля. «Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наc от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии», — говорится в сообщении.