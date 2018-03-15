Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

Показать меню
Актуально
Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым - 05:56 Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС - 06:01 Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс - 06:22 Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам - 06:43 Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды - 06:56 Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды Камерон Диас больше не вернется на большие экраны - 06:56 Камерон Диас больше не вернется на большие экраны Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши - 06:56 Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши Собянин назначил замруководителя департамента торговли - 07:15 Собянин назначил замруководителя департамента торговли Российская туристка на курорте в Египте родила ребенка прямо в море - 07:23 Российская туристка на курорте в Египте родила ребенка прямо в море Мемория. Ирина Алферова - 07:43 Мемория. Ирина Алферова Лед тронулся: в ЕС сделали заявление о размещении миротворцев на Донбассе - 07:53 Лед тронулся: в ЕС сделали заявление о размещении миротворцев на Донбассе Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа - 08:00 Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Тима «Либо мы будем, либо нас не будет»: России нужны меры демографической - 08:29 «Либо мы будем, либо нас не будет»: России нужны меры демографической безопасности Вооруженный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Сирию - 08:49 Вооруженный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Сирию Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения жены Джимми Киммела - 08:50 Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения жены Джимми Киммела Колин Ферт посочувствовал любовнику жены - 08:50 Колин Ферт посочувствовал любовнику жены Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации - 09:08 Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации
» » Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН


Добавлено: 15 мар 2018 в 04:00, Категория: Новости на сегодня
Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

Делегация Великобритании в ООН заявила о прямой причастности России к делу Сергея Скрипаля, обвинив РФ в нарушении статьи 2 Устава организации. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Великобритании Джулиан Брейтуэйт, передает Укринформ.

«Во время расследования мы пришли к выводу, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены с использованием нервно-паралитического газа военного назначения «Новичок», который был разработан в России. Это не то оружие, которое может изготовить негосударственный субъект. Он потому и опасен, что требует высокого уровня государственных лабораторий и экспертного опыта», – сказал он.

По его словам, Россия не предоставила никаких объяснений.

«Мы не имеем других выводов кроме того, что российское правительство является ответственным за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также за то, что они подвергли опасности британских граждан в Солсбери. Это не просто преступление, это незаконное использование силы, нарушение статьи 2 Устава ООН – основы для международного правопорядка», – сказал Брейтуэйт.

Также представитель Британии утверждает, что от атаки с использованием боевого газа «потенциально пострадали сотни британских граждан».

Ранее МИД Британии предупредил граждан о рисках поездок в Россию.

Фото: REUTERS



Материалы по теме:

Великобритания официально обвинила РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Генсек НАТО подтвердил сотрудничество с Британией по делу Скрипаля
Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля
СРОЧНО: Премьер Британии заявила, что перебежчика из ГРУ отравили веществом, разработанным в России
Добавлено: 15 мар 2018 в 04:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Пользователи Telegram намерены судиться с ФСБ

Пользователи Telegram намерены судиться с ФСБ

СМИ: Основатель IKEA Ингвар Кампрад завещал часть состояния Северной Швеции

СМИ: Основатель IKEA Ингвар Кампрад завещал часть состояния Северной Швеции

Поздно пить боржоми, — Пушков заявил, что «Нафтогаз» сам себя наказал

Поздно пить боржоми, — Пушков заявил, что «Нафтогаз» сам себя наказал

Порошенко обратился к

Порошенко обратился к "Большой семерке" из-за выборов в Крыму

Загрузка...



Лента новостей
В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочки - 01:43 В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочкиВ Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ - 01:35 В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народВегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде "здорового" питания - 01:00 Вегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании - 00:49 В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасилованииБритания отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля» - 00:44 Британия отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля»Британия будет искать вместо России других поставщиков газа - 00:42 Британия будет искать вместо России других поставщиков газаДорога в четвертьфинал: ПФК ЦСКА на выезде сыграет с "Лионом" в Лиге Европы - 00:28 Дорога в четвертьфинал: ПФК ЦСКА на выезде сыграет с Мероприятие по случаю Берлинского дня памятников состоится 16 марта в ратуше района Трептов - 00:15 Мероприятие по случаю Берлинского дня памятников состоится 16 марта в ратуше района ТрептовВ сети обсуждают слухи о второй беременности Ксении Собчак - 00:14 В сети обсуждают слухи о второй беременности Ксении СобчакПанин: баскетболисты "Нижнего Новгорода" не настроились на матч Кубка Европы FIBA - 00:00 Панин: баскетболисты Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направлениях - 23:49 Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направленияхЭкологическая катастрофа под Киевом (ФОТО) - 23:36 Экологическая катастрофа под Киевом (ФОТО)Стальные балки и швеллера - 23:22 Стальные балки и швеллераУличные IP видеокамеры - 23:21 Уличные IP видеокамеры
Последние новости
Капитан "Барселоны" Иньеста заявил, что рассматривает переход в китайский клуб - 05:27 Капитан Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов - 04:43 Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу - 04:42 Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный - 04:08 После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери - 04:01 МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН - 04:00 Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска - 03:58 Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО) Вратарь "Челси" Куртуа: первый гол "Барселоны" в матче ЛЧ, бесспорно, на моей совести - 03:28 Вратарь Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах - 02:42 Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах В США госпитализировали нобелевского лауреата по хими - 02:35 В США госпитализировали нобелевского лауреата по хими Нетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео - 01:57 Нетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю - 01:53 Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре? - 01:51 Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре?
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"