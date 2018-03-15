Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

Делегация Великобритании в ООН заявила о прямой причастности России к делу Сергея Скрипаля, обвинив РФ в нарушении статьи 2 Устава организации. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Великобритании Джулиан Брейтуэйт, передает Укринформ.

«Во время расследования мы пришли к выводу, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены с использованием нервно-паралитического газа военного назначения «Новичок», который был разработан в России. Это не то оружие, которое может изготовить негосударственный субъект. Он потому и опасен, что требует высокого уровня государственных лабораторий и экспертного опыта», – сказал он.

По его словам, Россия не предоставила никаких объяснений.

«Мы не имеем других выводов кроме того, что российское правительство является ответственным за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также за то, что они подвергли опасности британских граждан в Солсбери. Это не просто преступление, это незаконное использование силы, нарушение статьи 2 Устава ООН – основы для международного правопорядка», – сказал Брейтуэйт.

Также представитель Британии утверждает, что от атаки с использованием боевого газа «потенциально пострадали сотни британских граждан».

Ранее МИД Британии предупредил граждан о рисках поездок в Россию.

Фото: REUTERS