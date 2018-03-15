Британия отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля»

Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в рамках заседания Совета Безопасности.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.